Lavori estivi, 406 posti su 407 ai figli dei dipendenti: «È scandaloso»

GINEVRA - All'Ospedale universitario di Ginevra e ai Trasporti pubblici ginevrini, i lavori estivi sono un feudo riservato ai figli dei collaboratori. Come riporta Léman Bleu, l'emittente televisiva locale privata della Svizzera romanda, nel 2026, su 407 lavoretti proposti, 406 sono stati attribuiti a loro.