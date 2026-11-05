Swisscom, utili in crescita nonostante il calo del fatturato
Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi scendono del 2,1%, ma l'utile netto sale a 1,01 miliardi di franchi. Bene le sinergie con Vodafone Italia.
BERNA - Swisscom chiude i primi nove mesi del 2026 con un fatturato in calo, ma con utili in crescita. Nonostante le pressioni sul mercato delle telecomunicazioni, il gruppo ha beneficiato degli aumenti dei prezzi in Svizzera e delle sinergie derivanti dalla fusione della controllata Fastweb con Vodafone Italia. Da gennaio a fine settembre, il fatturato si è attestato a 10,94 miliardi di franchi, in flessione del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come comunicato giovedì dall'azienda.
A pesare sui ricavi è stata anche la debolezza dell'euro, che ha penalizzato il contributo delle attività italiane ai risultati del gruppo. A tassi di cambio costanti, la contrazione del fatturato sarebbe stata più contenuta, pari all'1,5%. Swisscom ha comunque superato le aspettative degli analisti sul fronte dei ricavi, mentre i risultati relativi agli utili sono rimasti leggermente al di sotto delle previsioni.
Maggiore utile operativo
Sul fronte della redditività, Swisscom ha registrato un miglioramento. L'utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni, al netto dei costi di leasing (EBITDAaL), è aumentato dell'1,5%, raggiungendo 3,83 miliardi di franchi. Senza l'effetto negativo dei cambi, la crescita sarebbe stata del 3%. L'utile netto è invece salito del 2,4%, attestandosi a 1,01 miliardi di franchi. «Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari», ha dichiarato il CEO Christoph Aeschlimann, sottolineando come in Italia la strategia del gruppo stia dando i suoi frutti, con importanti indicatori finanziari e operativi in miglioramento.
Prosegue intanto secondo i piani l'integrazione di Vodafone Italia, acquisita per 8 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dell'anno, le sinergie generate dall'operazione hanno raggiunto 265 milioni di euro. La nuova realtà Fastweb + Vodafone è quindi sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di oltre 300 milioni di euro di sinergie complessive entro la fine del 2026.
Alcuni obiettivi annuali migliorati
Alla luce dei risultati, Swisscom ha leggermente migliorato alcune delle proprie previsioni per l'intero esercizio 2026. Il gruppo conferma un obiettivo di fatturato compreso tra 14,7 e 14,9 miliardi di franchi, un utile operativo tra 5,0 e 5,1 miliardi e investimenti per 3,0-3,1 miliardi. L'Operating Free Cashflow dovrebbe ora superare i 2 miliardi di franchi, rispetto alla precedente previsione di circa 2 miliardi. Rivisto anche l'obiettivo relativo al rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, che a fine anno dovrebbe risultare inferiore a 2,3, anziché attestarsi attorno a tale valore.
Se gli obiettivi finanziari saranno raggiunti, Swisscom prevede inoltre di aumentare il dividendo di un franco, portandolo a 27 franchi per azione.