Swisscom, utili in crescita nonostante il calo del fatturato

Maggiore utile operativo

Sul fronte della redditività, Swisscom ha registrato un miglioramento. L'utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni, al netto dei costi di leasing (EBITDAaL), è aumentato dell'1,5%, raggiungendo 3,83 miliardi di franchi. Senza l'effetto negativo dei cambi, la crescita sarebbe stata del 3%. L'utile netto è invece salito del 2,4%, attestandosi a 1,01 miliardi di franchi. «Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari», ha dichiarato il CEO Christoph Aeschlimann, sottolineando come in Italia la strategia del gruppo stia dando i suoi frutti, con importanti indicatori finanziari e operativi in miglioramento.

Prosegue intanto secondo i piani l'integrazione di Vodafone Italia, acquisita per 8 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dell'anno, le sinergie generate dall'operazione hanno raggiunto 265 milioni di euro. La nuova realtà Fastweb + Vodafone è quindi sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di oltre 300 milioni di euro di sinergie complessive entro la fine del 2026.