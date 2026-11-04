Dopo le elezioni, tra Berna e Washington cambierà poco

"Non bisogna pensare che il mondo sia cambiato da un giorno all'altro. Le relazioni bilaterali sono soprattutto di competenza del potere esecutivo, e non di quello legislativo", sottolinea la professoressa dell'università di San Gallo. I democratici possono certamente limitare il margine di manovra del presidente, ma non sono in grado di sostituire la sua politica estera e commerciale con la propria, precisa.