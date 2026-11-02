Il Lugano si sta facendo male da solo

Qualche passaggio a vuoto insomma, qualche errore di squadra o di un singolo, lo piazzano sempre. E su quello si avvitano. Già perché oltre a non essere “lineari”, hanno fin qui pure dimostrato di essere fragili: una difficoltà ed ecco che tutto diventa complicato.

Guardando solo all’ultima settimana prima della sosta, prova di ciò la si è avuta a Zugo, dove un periodo di blackout, il secondo, è costato quattro gol e l’abbandono delle speranze di fare bene. E la si è avuta pure nel derby di sabato, con il guizzo del pari biancoblù di Järventie che è stato seguito dalla “pazzia” di Kupari. Da lì il conseguente gol, in superiorità numerica, di Schnarr. Tutto è invece filato liscio contro il Losanna, un avversario che, però, al momento ha tanti problemi quanti ne hanno i bianconeri.