Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 2 a domenica 8 novembre.
BELLINZONA - Halloween è alle porte, ma a far paura agli automobilisti ticinesi non sono fantasmi o case stregate. Il brivido più grande potrebbe arrivare dal flash di un radar.
Per evitare questi brutti «scherzetti» è quindi meglio tenere d'occhio il tachimetro. Anche per la prossima settimana sono infatti previsti controlli della velocità in diverse località del cantone.
Ecco dove saranno in funzione i radar da lunedì 2 a domenica 8 novembre.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale
- Faido
Distretto di Blenio
Polizia cantonale
- Ponto Valentino
- Motto
Distretto di Riviera
Polizia cantonale
- Biasca
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
- Claro
- Gnosca
Polizie comunali
- Arbedo
- Castione
- Bellinzona
- Cadenazzo
Distretto di Vallemaggia
Polizia cantonale
- Avegno
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
- Golino
- Porto Ronco
- Cugnasco
Polizie comunali
- Locarno
- Muralto
- Losone
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Barbengo
- Comano
Polizie comunali
- Paradiso
- Vico Morcote
- Gentilino
- Canobbio
- Agno
- Gravesano
- Manno
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
- Chiasso
- Novazzano
- Morbio Inferiore
- Balerna
Controlli della velocità semi-stazionari
- Bodio
- Giubiasco
- Vezia
- San Pietro