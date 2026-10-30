Infermieri sociopsichiatrici, i sindacati chiedono aumenti salariali fino a 8’941 franchi

Nonostante il pronunciamento della Commissione paritetica, la riclassificazione non è mai stata concretizzata. Per ottenerla, OCST e VPOD, insieme alla Commissione del personale, hanno promosso diverse iniziative: una petizione consegnata nel giugno 2022, prese di posizione pubbliche e ripetute richieste formali al Consiglio di Stato, l'ultima delle quali risale al gennaio 2026.

Il Governo, tuttavia, continua a opporsi all'adeguamento per ragioni finanziarie. Stando a quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, anche nell'ultimo incontro dedicato alla questione l'Esecutivo ha confermato la propria posizione, negando quello che OCST e VPOD considerano un riconoscimento professionale già accertato dalle parti sociali.