Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Un arco di diversi anni in cui gli allievi e alcuni docenti avrebbero segnalato, a più riprese, gli atteggiamenti inappropriati dell'insegnante al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Quest'ultimo non ha per il momento fornito chiarimenti sulle ragioni della fine del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2025. Il motivo? I limiti imposti dalla procedura disciplinare avviata nei confronti dell'uomo.

Dai ricordi di alcune allieve, raccolti dal foglio bellinzonese, emergono episodi di umiliazione e sessismo. La situazione però avrebbe origini ancora più distanti. Già tra il 2000 e il 2008, alcuni colleghi dell'ex docente avrebbero infatti raccolto testimonianze di studentesse a disagio a causa sia del linguaggio che degli atteggiamenti dell'uomo.