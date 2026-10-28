Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
Umiliazioni e atteggiamenti sessisti. Gli episodi segnalati vanno dal 2020 al 2025. Ma già nei primi 2000 alcuni colleghi dell'insegnante avrebbero raccolto testimonianze di disagio tra le studentesse
LUGANO - Ombre di molestie, comportamenti sessisti e abuso d'autorità attorno alla figura di un ex docente del Csia. A riferirlo è laRegione, indicando che gli episodi sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2025.
Un arco di diversi anni in cui gli allievi e alcuni docenti avrebbero segnalato, a più riprese, gli atteggiamenti inappropriati dell'insegnante al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Quest'ultimo non ha per il momento fornito chiarimenti sulle ragioni della fine del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2025. Il motivo? I limiti imposti dalla procedura disciplinare avviata nei confronti dell'uomo.
Dai ricordi di alcune allieve, raccolti dal foglio bellinzonese, emergono episodi di umiliazione e sessismo. La situazione però avrebbe origini ancora più distanti. Già tra il 2000 e il 2008, alcuni colleghi dell'ex docente avrebbero infatti raccolto testimonianze di studentesse a disagio a causa sia del linguaggio che degli atteggiamenti dell'uomo.
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