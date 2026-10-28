Tredicesima AVS, il PC boccia l'aumento dell'IVA

BELLINZONA - «Non vi è un’urgenza finanziaria che imponga questa scelta, considerati gli oltre 10 miliardi di utili complessivi registrati dall’AVS nel 2024 e nel 2025 e un patrimonio superiore ai 60 miliardi. In questo contesto, visto lo stato dell'AVS, l'incremento di un'imposta antisociale come l'IVA appare a maggior ragione ingiustificato». In vista del prossimo 29 novembre, il Partito comunista prende posizione contro l'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima rendita AVS.