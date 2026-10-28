Tredicesima AVS, il PC boccia l'aumento dell'IVA
L'incremento, in votazione il prossimo 29 novembre, è «ingiustificato. Le risorse aggiuntive dovrebbero provenire dai contributi salariali»
BELLINZONA - «Non vi è un’urgenza finanziaria che imponga questa scelta, considerati gli oltre 10 miliardi di utili complessivi registrati dall’AVS nel 2024 e nel 2025 e un patrimonio superiore ai 60 miliardi. In questo contesto, visto lo stato dell'AVS, l'incremento di un'imposta antisociale come l'IVA appare a maggior ragione ingiustificato». In vista del prossimo 29 novembre, il Partito comunista prende posizione contro l'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima rendita AVS.
Per il Partito Comunista, si legge in un comunicato, «eventuali risorse aggiuntive dovrebbero provenire dai contributi salariali, in base del resto all’impostazione inizialmente sostenuta dai promotori della tredicesima AVS. I contributi sono infatti proporzionali al salario e finanziati per metà dai datori di lavoro, senza incidere sulle rendite di chi ha già contribuito durante la propria vita lavorativa».