"Pizza in Piazza" ha fruttato oltre 3800 franchi (solidali)

La manifestazione del 30 agosto ha riunito nella piazza di Intragna numerosi partecipanti, in un clima di convivialità e solidarietà. L'ampia adesione della popolazione, insieme all'impegno degli organizzatori e dei volontari, ha contribuito al successo dell'iniziativa e ha permesso di raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla mutazione del gene SLC6A1.

«Il nostro intento era offrire alla popolazione un'occasione di incontro, contribuendo al tempo stesso a una causa importante», spiega il presidente di CambiaMenti Mauro Trapletti. «La partecipazione e la generosità della popolazione ci hanno dato grande soddisfazione. Ma soprattutto è stato bello vedere quante persone si sono messe a disposizione per realizzare questa iniziativa. È proprio grazie a questo spirito di collaborazione che siamo riusciti a raggiungere un risultato così positivo».