Deepfake sessuali, il Ticino fa uno squillo a Berna

La Svizzera è in ritardo

Il nodo non è tuttavia nell'assenza di tutela ─ in quanto il nostro ordinamento già protegge immagine e voce della persona ─ ma nella «sua lentezza e il suo costo». Perché «il diritto arriva dopo» mentre «il danno è immediato, globale e spesso irreparabile». A livello federale sono già stati diversi atti parlamentari. Nel frattempo, diversi Paesi europei ─ in primis la stessa Ue ─ si stanno già muovendo su più livelli.

Perché quindi la Svizzera non ha ancora agito? «Non è rimasta del tutto ferma», si pensi alla revisione del diritto penale sessuale del 2024, ma non dispone ancora di alcuna norma specifica. E le ragioni individuate dagli iniziativisti sono molteplici. La convinzione che il diritto in vigore sia sufficiente; la scelta di non adottare una legge generale sull'AI (non seguendo il modello europeo); la lentezza della legge sulle piattaforme; la frammentazione delle competenze; l'abitudine ad attendere gli sviluppi europei e le lungaggini del processo legislativo.