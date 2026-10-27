Quando i bambini aiutano i bambini
Dal 10 novembre fino a Natale tornano le Settimane delle Stelle: le iniziative di solidarietà a sostegno dei progetti UNICEF per i bambini vulnerabili del Laos.
LUGANO - Un dolce preparato in casa, una corsa benefica o un'esibizione musicale: ogni idea può trasformarsi in un gesto di solidarietà. Dal 10 novembre fino a Natale tornano le Settimane delle Stelle, l'iniziativa che invita i bambini di Svizzera e Liechtenstein a raccogliere fondi per aiutare i loro coetanei in difficoltà. Quest'anno le donazioni saranno destinate ai progetti di UNICEF in Laos.
Promossa da UNICEF Svizzera e Liechtenstein in collaborazione con la rivista «Schweizer Familie», la campagna coinvolge ogni anno migliaia di giovani partecipanti. Nei suoi 22 anni di storia, oltre 145mila bambini hanno raccolto circa 9 milioni di franchi, dando vita a iniziative solidali di ogni genere.
La formula è semplice: i bambini possono organizzare liberamente la propria raccolta fondi, dando spazio alla fantasia. C'è chi allestisce un banchetto di dolci nella piazza del paese, chi organizza una corsa sponsorizzata e chi preferisce esibirsi con uno spettacolo musicale. Le iniziative possono anche essere pubblicate sulla piattaforma online del progetto.
Le idee più originali vengono selezionate da UNICEF e premiate in quattro categorie con lo Sternenwochen-Award, durante una cerimonia allo Schauspielhaus di Zurigo.
Quest'anno si aiuta il Laos
L'edizione 2026 delle Settimane delle Stelle punta a sostenere i bambini del Laos, uno dei Paesi più poveri del Sud-Est asiatico. Su una popolazione di circa 7,8 milioni di abitanti, quasi un terzo è costituito da bambini. Due terzi della popolazione vivono inoltre in regioni montuose remote, dove l'accesso ai servizi essenziali rappresenta una sfida.
La situazione è particolarmente difficile per i più piccoli: oltre un bambino su tre sotto i cinque anni soffre di malnutrizione. Anche l'accesso all'acqua sicura è problematico: il 72% dei campioni di acqua potabile prelevati nelle abitazioni risulta contaminato da batteri.
A complicare ulteriormente le condizioni di vita contribuiscono le calamità naturali. Inondazioni e tifoni danneggiano ripetutamente scuole e infrastrutture idriche, mettendo a rischio l'istruzione e la salute dei bambini.
Le donazioni raccolte durante le Settimane delle Stelle saranno destinate ai programmi già attivi di UNICEF in Laos, con l'obiettivo di sostenere gli interventi dove il bisogno è maggiore e offrire ai bambini migliori opportunità di crescere in salute e frequentare la scuola.
Ulteriori informazioni su : www.sternenwochen.ch