Caso Maidan, arriva anche il ricorso al TRAM

Torniamo per un attimo a quei giorni. Il 12 gennaio, l'esecutivo di Muralto aveva revocato l'autorizzazione invocando «tensioni e turbative dell'ordine pubblico». Decisione poi contestata da HelvEthica Ticino. La controversia, dopo che il governo cantonale ha inizialmente negato l'effetto sospensivo, si è prolungata per mesi.