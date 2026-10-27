Fondo cantonale formazione: aliquota ferma allo 0,95 per mille anche nel 2027
La Commissione tripartita conferma il prelievo per sostenere la formazione professionale in Ticino.
BELLINZONA - Resta invariata allo 0,95 per mille l'aliquota contributiva a carico delle aziende ticinesi per il Fondo cantonale per la formazione professionale. La Commissione tripartita del Fondo, riunitasi sotto la presidenza di Stéphane Pellegrini, ha confermato il tasso di prelievo anche per il 2027.
Il Fondo è finanziato attraverso un contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro, calcolato sulle retribuzioni versate ai dipendenti attivi in Ticino. L'aliquota può variare da un minimo dello 0,9 a un massimo del 2,9 per mille.
Il contributo riguarda tutte le aziende pubbliche e private soggette al pagamento dei contributi AVS in qualità di datore di lavoro. La riscossione avviene direttamente tramite le casse di compensazione AVS federale, cantonale e professionali, insieme ai normali contributi previdenziali.
Le aziende che non hanno ricevuto la relativa fattura dalla propria cassa di compensazione sono tenute ad annunciarsi all'Amministrazione del Fondo, telefonando allo 091 815 30 46 oppure scrivendo all'indirizzo decs-fcfp@ti.ch.
Le risorse raccolte servono a sostenere la formazione professionale di base, superiore e continua. Il Fondo interviene attraverso aiuti diretti e indiretti destinati alle aziende, alle organizzazioni del mondo del lavoro e agli enti pubblici o privati d'interesse pubblico.