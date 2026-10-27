Sport, la Città mette in campo oltre 7 milioni
Il Municipio ha licenziato un messaggio per il rinnovo degli impianti del Lido e della Morettina
LOCARNO - Locarno punta sullo sport. Il Municipio ha licenziato oggi il messaggio per il potenziamento e il rinnovo degli impianti del Lido e della Morettina. Un investimento complessivo di 7,05 milioni di franchi dei quali 5,97 milioni a carico della Città.
La volontà di Palazzo Marcacci si inserisce in un momento importante per lo sport cittadino, tra la promozione in 1a Lega Classic dell'FC Locarno (che festeggia i suoi 120 anni di vita) e quella dell'FC Solduno, anch'esso protagonista di un importante anniversario ─ con 80 candeline ─, in 2a Lega. «Negli ultimi anni i campi da calcio comunali hanno raggiunto livelli di utilizzo molto elevati, superiori in alcuni casi a quelli consigliati per garantire la qualità e la conservazione in buono stato dei terreni da gioco». Senza contare poi gli effetti pesanti del meteo, sempre più variabile.
Gli interventi
L'intervento più significativo riguarda il comparto dello Stadio Lido, dove il Campo B verrà trasformato in un moderno campo sintetico di ultima generazione. Il progetto comprende inoltre il rifacimento del Campo C, il risanamento della pista di atletica (per poter mantenere l'omologazione nazionale) e la sostituzione delle sedute della storica tribuna.
Alla Morettina sono previsti invece il rifacimento dei campi A, B e C in erba naturale, la costruzione di nuovi spogliatoi, il miglioramento delle infrastrutture tecniche e la realizzazione di un nuovo campetto pubblico dedicato alla pratica spontanea dello sport da parte dei giovani del quartiere.
I lavori, comunica il Municipio, potranno iniziare già nel 2027, una volta completate le necessarie procedure d'autorizzazione e d'appalto. La programmazione dettagliata delle varie fasi sarà sviluppata in stretta collaborazione con le società sportive.