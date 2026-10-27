Ecco la zucca che ha conquistato la sagra
La varietà Marina di Chioggia si è distinta tra centinaia di esemplari
La varietà Marina di Chioggia si è distinta tra centinaia di esemplari
CASTEL SAN PIETRO - È una Marina di Chioggia la «Zucca Regina» scelta dalle centinaia di visitatori accorsi lo scorso fine settimana alla tredicesima edizione della Sagra della Zucca di Castel San Pietro. Con i suoi colori particolari, è stata esposta da Stefania Mauro, premiata dall'ospite d'eccezione, lo chef Matteo Duma del ristorante Essenziale di Mendrisio.
Un'altra attrazione speciale è stata la zucca gigante di 460 chilogrammi, un esemplare raro da vedere nelle nostre regioni, che ha attirato la curiosità dei visitatori.
La manifestazione, ospitata sabato 24 e domenica 25 ottobre al centro scolastico e alla fattoria dell'Istituto Sant'Angelo di Loverciano, ha proposto un ricco programma di attività per tutta la famiglia, tra mercatini, spettacoli, laboratori creativi e specialità gastronomiche.
Ad accompagnare la festa anche momenti musicali, con i corni delle Alpi del Gruppo Quartieri alti e il duo Lorenza&Francesco. L'intero ricavato della manifestazione è destinato alla beneficenza.