Ecco la zucca che ha conquistato la sagra

La manifestazione, ospitata sabato 24 e domenica 25 ottobre al centro scolastico e alla fattoria dell'Istituto Sant'Angelo di Loverciano, ha proposto un ricco programma di attività per tutta la famiglia, tra mercatini, spettacoli, laboratori creativi e specialità gastronomiche.



Ad accompagnare la festa anche momenti musicali, con i corni delle Alpi del Gruppo Quartieri alti e il duo Lorenza&Francesco. L'intero ricavato della manifestazione è destinato alla beneficenza.