Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto

I contatti con l’Italia restano riservati

Sul tavolo ci sono anche i rapporti contrattuali tra la SNL e la Gestione governativa navigazione laghi (GGNL), regolati da accordi in vigore fino al 2046. Per attuare il nuovo modello sarà necessario un accordo tra tutte le parti coinvolte oppure la rescissione dei rapporti contrattuali esistenti.

Stando a Marchesi, il Ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere favorevole alla costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla proposta ticinese e si è detto disponibile ad approfondire diversi modelli di collaborazione. Tuttavia il Governo non intende trasmettere la documentazione richiesta da Mirante, invocando la riservatezza della corrispondenza diplomatica e la procedura giudiziaria in corso. «Il Governo ritiene di non poter trasmettere la documentazione richiesta», ha ribadito Marchesi, precisando che i parlamentari interessati potranno comunque visionare i documenti citati. La risposta non entra invece nel merito delle singole circostanze sollevate nell’interpellanza sui contatti avuti l’8 ottobre a Milano dal delegato cantonale per le relazioni esterne Francesco Quattrini con il Ministero italiano.

