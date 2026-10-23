Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

«Immigrati ben integrati»

Il presidente dell’UDC, Marcel Dettling, si dice soddisfatto, ma non sorpreso. Secondo lui, il partito ha sempre trovato sostegno tra le persone immigrate ben integrate, spesso arrivate in Svizzera per lavorare. Questi elettori, sostiene, sarebbero contrari a un sistema che destina risorse pubbliche a richiedenti asilo che non ne avrebbero diritto e che, a suo giudizio, non lavorano o commettono reati.

Dettling attribuisce parte del successo anche all’opposizione dell’UDC alle imposte elevate e all’eccesso di regolamentazione statale. In particolare, il costo della benzina e le restrizioni alla libertà individuale sarebbero temi capaci di mobilitare una parte di questa base elettorale.