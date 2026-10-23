A 104 km/h dove il limite è di 50: nei guai un 18enne
La polizia ha sorpreso a Oppligen un automobilista a velocità decisamente sopra quella consentita. Ora dovrà rispondere davanti alla giustizia.
BERNA - Sfrecciava a 104 km/h su una strada dove il limite massimo consentito è di 50 km/h. Protagonista dell'infrazione un automobilista di appena 18 anni, fermato dalla polizia cantonale bernese e ora chiamato a rispondere davanti alla giustizia.
L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre, lungo la Dorfstrasse a Oppligen, nel Canton Berna. Durante un controllo della velocità, gli agenti hanno rilevato il passaggio di un veicolo che viaggiava a una velocità decisamente superiore al limite consentito.
Come comunicato dalla polizia cantonale bernese, la velocità accertata era di 104 km/h, già al netto della tolleranza legale. Il conducente viaggiava quindi a 54 km/h oltre il limite previsto su quel tratto di strada.
Il presunto responsabile è stato individuato e fermato poco dopo. Durante l'interrogatorio, il 18enne ha ammesso di essere stato lui al volante dell'automobile.
Il giovane dovrà ora rispondere davanti alla giustizia per un reato di pirateria della strada.