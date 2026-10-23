Kimi Antonelli, il sogno Mondiale e l’ombra di una causa milionaria

A novembre potrebbe entrare nel vivo una vicenda giudiziaria destinata a far discutere: la causa civile intentata da Giovanni Minardi, della Minardi Management, l’agenzia che ha accompagnato Antonelli negli anni della formazione, dal karting fino alla maggiore età. Al centro della disputa c’è un contratto firmato nel 2019, quando Kimi era ancora giovanissimo, con scadenza prevista nel 2028 e interrotto anticipatamente.



Le posizioni sono contrapposte. Secondo i legali del pilota e di Mercedes, il recesso sarebbe avvenuto regolarmente. Minardi, invece, contesta la legittimità dell’interruzione e rivendica una percentuale compresa tra il 10% e il 20% dei guadagni maturati da Antonelli, oltre a quelli futuri fino alla scadenza contrattuale.

