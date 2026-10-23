Carr: la sospensione verrà aumentata?

Per questo motivo, il Bienne - in queste ore - ha presentato ricorso contro la decisione del giudice unico presso il Tribunale sportivo della Federazione, chiedendo un adeguato inasprimento della sanzione. Per i Seelanders la protezione dei giocatori è una priorità. Gli attacchi mirati alla testa di un avversario inerme non hanno posto nell'hockey su ghiaccio e devono essere sanzionati di conseguenza con la dovuta fermezza.

Inoltre, il Bienne sta valutando, insieme a Gaëtan Haas, la possibilità di intraprendere azioni legali in sede civile e penale contro Daniel Carr.