La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

I video, però, sono arrivati anche ai compagni, provocando paura e tensioni. Secondo la preside, il bambino potrebbe non aver compreso pienamente la gravità delle proprie azioni. Preoccupa soprattutto l'esposizione sui social: la notorietà improvvisa rischia di avere effetti controproducenti su di lui.

Per questo la scuola ha deciso di proseguire il programma didattico potenziato, ma temporaneamente fuori dalla classe. Nel frattempo, gli insegnanti hanno affrontato con gli studenti il tema degli scontri e delle responsabilità individuali, spiegando che rubare è un reato e comporta conseguenze anche penali.