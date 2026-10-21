Allarme sicurezza sul web: scoperte due falle critiche, siti oscurati in Europa

Sono ora disponibili aggiornamenti di sicurezza; l'UFCS raccomanda di aggiornare senza indugio e immediatamente i sistemi interessati. Oltre ai server web vanno controllati anche le applicazioni e i dispositivi che utilizzano PHP come componente integrato.

L'Agenzia federale tedesca per la sicurezza della tecnologia dell'informazione (BSI) classifica il rischio come "3 / Arancione", ovvero "estremamente elevato". Come riporta l'agenzia DPA, l'autorità ha chiarito quanto sia grave la situazione qualora non fosse possibile installare immediatamente gli aggiornamenti di sicurezza. Diversi Stati federali tedeschi, Comuni e autorità hanno quindi seguito la raccomandazione del BSI e hanno temporaneamente disattivato i propri servizi online per non offrire alcun punto debole agli hacker. Anche le università e gli ospedali hanno reagito di conseguenza.