La Terra verso un riscaldamento di 2,8 gradi entro fine secolo

«Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse»

Nonostante il quadro preoccupante, l'UNEP sottolinea che esistono già soluzioni capaci di ridurre rapidamente le emissioni. «Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse per mantenere il picco del riscaldamento il più basso possibile e tornare a 1,5 gradi entro la fine del secolo. È possibile», ha affermato Andersen. Un segnale incoraggiante arriva dalle energie rinnovabili, che dalla firma dell'Accordo di Parigi sono cresciute circa tre volte più velocemente rispetto alle previsioni iniziali. Anche le prospettive complessive sono migliorate rispetto a dieci anni fa, quando si stimava un aumento delle temperature compreso tra 3 e 3,5 gradi.

Vertice di crisi ad Antalya

La prossima Conferenza mondiale sul clima, prevista a novembre ad Antalya, in Turchia, rappresenterà un appuntamento cruciale per cercare di colmare il divario tra gli impegni annunciati e le azioni concrete. Al tavolo dei negoziati non siederanno gli Stati Uniti, nuovamente usciti dall'Accordo di Parigi sotto la presidenza Trump.