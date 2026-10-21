Putin libera il prigioniero Usa e apre spiragli di pace sull’Ucraina

La notizia è stata accolta con gioia dalla famiglia di Hubbard e dagli americani. Witkoff dovrebbe ripartire da Pulkovo dopo i colloqui con Putin, portando con sé il cittadino statunitense.

Putin ha inoltre ringraziato nuovamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo impegno nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. Il capo del Cremlino ha dichiarato, durante l'incontro al Palazzo Konstantin, di attendersi da Witkoff informazioni sui colloqui che il negoziatore americano ha avuto il giorno precedente a Oslo sulla questione ucraina.