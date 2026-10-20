Spari della polizia uccidono bimbo di un anno. Il procuratore: «Erano giustificati»
Il bambino si trovava in braccio alla madre quando un agente ha aperto il fuoco contro l'auto durante un intervento per furto.
WASHINGTON - La polizia del Mississippi ha agito in modo «giustificato» quando ha aperto il fuoco contro un'auto durante un intervento per un presunto furto in un negozio, uccidendo un bambino di un anno che si trovava a bordo. È quanto ha stabilito il procuratore statale, con una decisione destinata a suscitare polemiche.
La tragedia risale allo scorso giugno, a Senatobia. Il piccolo si trovava in braccio alla madre, seduta sul sedile del passeggero, quando un agente ha sparato contro il veicolo. Secondo la polizia, l'auto si stava dirigendo verso gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione per un presunto furto di pannolini e vestiti per bambini.
Gli spari hanno ucciso il bambino e ferito gravemente la donna al volante. La madre del piccolo ha respinto le accuse di furto. Né lei né la conducente sono state incriminate per alcun reato.
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