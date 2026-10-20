Spari della polizia uccidono bimbo di un anno. Il procuratore: «Erano giustificati»

La tragedia risale allo scorso giugno, a Senatobia. Il piccolo si trovava in braccio alla madre, seduta sul sedile del passeggero, quando un agente ha sparato contro il veicolo. Secondo la polizia, l'auto si stava dirigendo verso gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione per un presunto furto di pannolini e vestiti per bambini.

Gli spari hanno ucciso il bambino e ferito gravemente la donna al volante. La madre del piccolo ha respinto le accuse di furto. Né lei né la conducente sono state incriminate per alcun reato.