Revolut in tilt: un guasto a Google Cloud manda in crisi i servizi finanziari

I disservizi hanno interessato, tra l'altro, i pagamenti digitali e i servizi di conto di fornitori di servizi finanziari come le banche digitali Revolut e ING. Utenti in diversi Paesi europei hanno lamentato limitazioni temporanee nell'accesso alle app e nelle transazioni. Anche numerosi altri servizi online, siti web e applicazioni aziendali che si affidano all'infrastruttura cloud di Google hanno registrato problemi.