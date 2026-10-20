Revolut in tilt: un guasto a Google Cloud manda in crisi i servizi finanziari
Anche altri istituti confermano che i fondi e i dati degli utenti restano al sicuro nonostante i problemi tecnici.
LONDRA - Un importante guasto dei servizi Google Cloud nel Regno Unito ha causato massicci disservizi tecnici nell'area europea, con conseguenze per i clienti bancari. Secondo quanto riferito dall'azienda e dagli utenti interessati, le infrastrutture nella regione di Londra sono state colpite, con ripercussioni di vasta portata per gli utenti anche oltre i confini del Regno Unito.
I disservizi hanno interessato, tra l'altro, i pagamenti digitali e i servizi di conto di fornitori di servizi finanziari come le banche digitali Revolut e ING. Utenti in diversi Paesi europei hanno lamentato limitazioni temporanee nell'accesso alle app e nelle transazioni. Anche numerosi altri servizi online, siti web e applicazioni aziendali che si affidano all'infrastruttura cloud di Google hanno registrato problemi.
Google ha ammesso le difficoltà tecniche tramite le sue pagine di stato e ha lavorato intensamente per risolvere il problema. L'entità esatta dei danni a livello internazionale e la causa del guasto nella zona del data center di Londra sono ancora in fase di analisi.
Revolut
Come detto, a livello mondiale, numerose funzioni dell'app finanziaria Revolut non funzionano affatto o solo parzialmente. La pagina di sistema per la Svizzera tedesca mostra 27 servizi interessati. Tra questi figurano login, pagamenti con carta, bonifici o prelievi di contanti.
«Attualmente abbiamo un disservizio che riguarda diversi servizi. Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro», viene citata Revolut da it-daily.net.