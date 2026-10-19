Coprifuoco a Place de la République, sabato tornano i gilet gialli

Il coprifuoco parigino riguarderà tutti e non solo, come previsto invece per Nizza, gli under-18 a cui è stato bandito il centro città, dalle 21 alle 6 del mattino. Stesse misure, decise al termine del vertice sull'ordine pubblico, anche nel nord come a Lille, Douai, Wattignies e Denain. Mentre a Marsiglia già dal pomeriggio la prefettura ha vietato ogni tipo di manifestazione.

Oltralpe si continua intanto a fare i conti dei danni: è salito ad "almeno 3.000" il numero di "attività commerciali" coinvolte o saccheggiate durante il fine settimane. Il premier ha garantito che già domani i negozianti, vittime dalla furia devastatrice dei casseurs, potranno contare sulla cassa integrazione, oltre che su un "fondo di sostegno specifico".