Tolto gilet giallo gigante da Statua della République

Il personale del comune è stato incaricato, per la durata di diversi giorni a partire da oggi, della pulizia con l'idropulitore ad alta pressione, per eliminare le decine di "tags" tracciati sui principali monumenti.

Intanto uno dei sospettati di aver incendiato il municipio di Limoges, nel centro della Francia, è stato rintracciato e fermato oggi. Si tratta di un uomo di 40 anni, da quanto si apprende dalla prefettura della città. L'uomo è stato individuato e arrestato grazie all'aiuto degli agenti del Raid, i reparti speciali della polizia francese.