Tolto gilet giallo gigante da Statua della République
La statua, simbolo della Repubblica francese, è stata ripulita dopo le proteste e il coprifuoco nella piazza.
PARIGI - È stato tolto questa mattina dagli addetti alle pulizie del comune di Parigi il gilet giallo gigante che era stato infilato dai manifestanti del 17 ottobre sulla statua che simboleggia la Repubblica francese a place de la République. Gli addetti stanno anche procedendo dalle prime ore del giorno alla cancellazione delle scritte tracciate con lo spray sul monumento.
Ieri sera, nella storica piazza parigina, centro delle proteste, è stato dichiarato il coprifuoco, tolto all'alba dalle autorità.
Il personale del comune è stato incaricato, per la durata di diversi giorni a partire da oggi, della pulizia con l'idropulitore ad alta pressione, per eliminare le decine di "tags" tracciati sui principali monumenti.
Intanto uno dei sospettati di aver incendiato il municipio di Limoges, nel centro della Francia, è stato rintracciato e fermato oggi. Si tratta di un uomo di 40 anni, da quanto si apprende dalla prefettura della città. L'uomo è stato individuato e arrestato grazie all'aiuto degli agenti del Raid, i reparti speciali della polizia francese.