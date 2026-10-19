Milano ha ancora paura. Chiusi i negozi di lusso

In via Manzoni è presente una camionetta della polizia, mentre in via Montenapoleone hanno chiuso diversi marchi, tra cui Chanel, Hermès e Pomellato.

In via Monti, Goyard ha affisso un cartello per informare la clientela che, "date le manifestazioni, rimarremo chiusi". Tra i negozi ancora aperti il clima è di attesa: i commercianti controllano chi ha abbassato le serrande e si confrontano per decidere come comportarsi.