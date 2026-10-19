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ITALIA

Milano ha ancora paura. Chiusi i negozi di lusso

Dopo gli scontri del weekend permane la preoccupazione tra i commercianti del quadrilatero della moda
Milano ha ancora paura. Chiusi i negozi di lusso
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Milano ha ancora paura. Chiusi i negozi di lusso
Dopo gli scontri del weekend permane la preoccupazione tra i commercianti del quadrilatero della moda

MILANO - Serrande abbassate e commercianti in allerta nel quadrilatero della moda a Milano, dove cresce la preoccupazione per possibili nuovi disordini dopo le devastazioni del fine settimana.

ITALIA
Ancora scontri a Milano, sassi e bombe carta contro la polizia

In via Manzoni è presente una camionetta della polizia, mentre in via Montenapoleone hanno chiuso diversi marchi, tra cui Chanel, Hermès e Pomellato.

In via Monti, Goyard ha affisso un cartello per informare la clientela che, "date le manifestazioni, rimarremo chiusi". Tra i negozi ancora aperti il clima è di attesa: i commercianti controllano chi ha abbassato le serrande e si confrontano per decidere come comportarsi.

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