Deputata travolta da un'auto: «Un attacco mirato»

L'aggressione è stata confermata dal premier Anthony Albanese che ha parlato di grave attacco mirato. «Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile», ha detto il premier durante una conferenza stampa.

Secondo la polizia, Un SUV travolto la donna, che è stata ferita «in modo grave» alla gamba. Il giornalista di Melbourne Edward Godfrey ha riferito che un dipendente di un vicino barbiere ha dichiarato telefonicamente che alcune persone avevano bloccato il conducente del SUV dopo l'incidente e che aveva un coltello a serramanico in tasca.