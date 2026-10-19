Una petroliera urta una mina nello Stretto di Hormuz e prende fuoco

I Guardiani della Rivoluzione hanno inoltre accusato l'imbarcazione di aver disattivato i propri sistemi di localizzazione. «Qualsiasi nave che attraversi lo Stretto di Hormuz disattivando i sistemi di navigazione e identificazione sarà sottoposta a misure severe e rigorose», hanno avvertito i pasdaran.

L'episodio si inserisce nel quadro delle tensioni tra Washington e Teheran per il controllo dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti per il commercio energetico mondiale. Prima dello scoppio della guerra, attraverso questo passaggio transitava circa un quinto degli idrocarburi mondiali. L'Iran rivendica il controllo dello stretto e prende regolarmente di mira le imbarcazioni che tentano di attraversarlo senza autorizzazione.