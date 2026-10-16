Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

«La nostra azienda chiuderà tra due mesi e, davanti a questa prospettiva, io e il mio collega Lorenzo Franceschini abbiamo deciso di non arrenderci», spiega Sala a tio.ch. «Abbiamo scelto di metterci in gioco e di ripartire, creando una nuova realtà che possa dare continuità al lavoro che abbiamo svolto fino a oggi, da 14 anni a questa parte». La nuova agenzia si chiamerà Easy Group CH SA, è iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino e avrà sede a Mendrisio. L'attività partirà il primo gennaio.