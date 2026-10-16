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Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

Due ex amministrativi hanno deciso di fondare una nuova società: si chiamerà Easy Group CH SA e avrà sede a Mendrisio. L'obiettivo è offrire nuove prospettive lavorative dopo i licenziamenti.
Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
Lorenzo Franceschini e Debora Sala
di Chiara De CarliGiornalista
Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
Due ex amministrativi hanno deciso di fondare una nuova società: si chiamerà Easy Group CH SA e avrà sede a Mendrisio. L'obiettivo è offrire nuove prospettive lavorative dopo i licenziamenti.

CHIASSO - Dalla chiusura di Easy Work alla nascita di una nuova agenzia per il lavoro. La fine dell'attività della società di Chiasso, che entro il 31 dicembre licenzierà 264 persone, potrebbe non indicare per tutti la fine del percorso professionale. A rilanciare sono Debora Sala e Lorenzo Franceschini, ex amministrativi dell'agenzia chiassese, che hanno deciso di mettersi in proprio e fondare una nuova società specializzata nelle risorse umane: l'obiettivo è avviare l'attività già a gennaio. Una prospettiva che potrebbe offrire un'opportunità anche a una parte dei lavoratori interinali coinvolti nella chiusura.

«La nostra azienda chiuderà tra due mesi e, davanti a questa prospettiva, io e il mio collega Lorenzo Franceschini abbiamo deciso di non arrenderci», spiega Sala a tio.ch. «Abbiamo scelto di metterci in gioco e di ripartire, creando una nuova realtà che possa dare continuità al lavoro che abbiamo svolto fino a oggi, da 14 anni a questa parte». La nuova agenzia si chiamerà Easy Group CH SA, è iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino e avrà sede a Mendrisio. L'attività partirà il primo gennaio.

CHIASSO
Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

Operativi da gennaio 2027
La decisione di mettersi in proprio non nasce soltanto dalla necessità di trovare una nuova strada professionale dopo il licenziamento. «Naturalmente, per noi questa scelta significa anche cercare di salvaguardare i nostri posti di lavoro, ma la motivazione più grande va oltre il nostro interesse personale», sottolineano i due.

Nel corso degli anni, proseguono, si sono costruiti rapporti e collaborazioni con le persone che lavorano attraverso l'agenzia. «Dietro ogni contratto c'è una persona, una famiglia, un progetto di vita. E noi non vogliamo dimenticarlo, perché quelle persone le conosciamo personalmente».

La priorità, spiegano, è evitare che la chiusura di Easy Work si traduca nella perdita del lavoro per gli interinali. «Vogliamo garantire continuità ai nostri collaboratori temporanei, mantenere i rapporti con le aziende clienti e continuare a essere un punto di riferimento per chi cerca lavoro».

Franceschini, che lavora in Easy Work da quattro anni e mezzo, stima che la nuova società potrà riassorbire tra il 70 e l'80% del personale interinale. Una previsione che, se confermata, permetterebbe a una parte consistente dei lavoratori coinvolti nella chiusura di proseguire la propria attività attraverso la nuova agenzia.

Una ripartenza dopo la chiusura
Per Sala, in Easy Work dal 2013, la decisione di chiudere l'agenzia è arrivata inaspettatamente. «È stato un fulmine a ciel sereno», racconta. Di fronte alla prospettiva di perdere il lavoro dopo quasi 14 anni, lei e Franceschini hanno scelto di mettersi in proprio e dare vita a una nuova realtà, anziché cercare un impiego presso altre agenzie.

Ripartire, riconosce Sala, richiede «coraggio, impegno e tante responsabilità». Ma la convinzione è che valga la pena provarci, perché «il lavoro non è soltanto un'attività economica: è dignità, indipendenza e futuro».

L'obiettivo, conclude, è che la nuova avventura non rappresenti soltanto una ripartenza per i due fondatori, ma anche un'opportunità per continuare a dare lavoro, mantenere relazioni importanti e costruire nuove prospettive per chi ha riposto fiducia in loro.

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