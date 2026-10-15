Il nuovo Centro natatorio prende forma: pronto nel 2027
Il progetto prevede vasche innovative e spazi modulabili per diverse discipline acquatiche, con apertura della prima fase nel 2027.
Il progetto prevede vasche innovative e spazi modulabili per diverse discipline acquatiche, con apertura della prima fase nel 2027.
TENERO-CONTRA - Un altro passo avanti verso la realizzazione del nuovo Centro natatorio del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST). Il cantiere ha raggiunto una tappa importante con la posa del tetto della prima parte dell'infrastruttura. Per celebrare il traguardo, nel pomeriggio si sono riunite circa 200 persone tra operai, tecnici, architetti, progettisti e rappresentanti dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e del CST. Lo comunica l'Ufficio federale dello sport (UFSPO)
La cerimonia, organizzata secondo la tradizione della festa del Ferragosto, ha segnato il completamento di una fase significativa dei lavori. L'entrata in funzione della prima tappa del Centro natatorio è prevista per settembre 2027, quando saranno disponibili una nuova piscina olimpica coperta e una vasca dedicata ai tuffi.
Una piscina olimpica modulabile
Il cuore della nuova struttura sarà una vasca di 50 metri per 25, con una profondità di tre metri e dieci corsie. La particolarità dell'impianto sarà la possibilità di modificarne la configurazione grazie a pareti divisorie mobili, adattando gli spazi alle esigenze delle diverse discipline.
La piscina potrà essere utilizzata nella sua lunghezza completa, con dieci corsie da 50 metri, oppure suddivisa in venti corsie da 25 metri. Sarà inoltre possibile creare contemporaneamente aree dedicate al nuoto, alla pallanuoto, al nuoto artistico e ad altre attività acquatiche.
È prevista anche l'installazione di un fondo mobile di 15 per 25 metri, che consentirà di regolare la profondità dell'acqua per le attività di insegnamento e i corsi di acquagym.
Una vasca per i tuffi con piattaforma da dieci metri
Accanto alla piscina olimpica sorgerà una vasca specificamente progettata per i tuffi. L'impianto permetterà di svolgere l'intero programma olimpico della disciplina, comprese le prove dalla piattaforma di dieci metri.
Grazie alla larghezza di 25 metri, la stessa vasca potrà essere utilizzata anche per gli allenamenti di nuoto, offrendo otto corsie supplementari.
Una piscina che si apre verso l'esterno
Un'altra caratteristica del nuovo Centro natatorio sarà la possibilità di aprire completamente le pareti laterali dell'edificio nella zona della vasca olimpica.
Durante i mesi estivi, la piscina potrà così trasformarsi in un impianto semiaperto, sfruttando la luce naturale e creando condizioni favorevoli per lo svolgimento dei campi di allenamento.
La seconda tappa: una nuova piscina olimpica esterna
L'apertura delle vasche coperte, prevista per settembre 2027, non segnerà la conclusione dell'intero progetto. Una volta entrata in funzione la prima parte del Centro natatorio, i lavori proseguiranno con la realizzazione di una nuova vasca olimpica all'aperto.
Quest'ultima sostituirà le piscine esterne attualmente esistenti, completando il rinnovamento delle infrastrutture dedicate agli sport acquatici del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero.