Il nuovo Centro natatorio prende forma: pronto nel 2027

TENERO-CONTRA - Un altro passo avanti verso la realizzazione del nuovo Centro natatorio del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST). Il cantiere ha raggiunto una tappa importante con la posa del tetto della prima parte dell'infrastruttura. Per celebrare il traguardo, nel pomeriggio si sono riunite circa 200 persone tra operai, tecnici, architetti, progettisti e rappresentanti dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e del CST. Lo comunica l'Ufficio federale dello sport (UFSPO)