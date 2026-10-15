«600mila franchi all’IRE per scoprire l’acqua calda?»

Un altro capitolo riguarda l’attendibilità delle previsioni: l’Esecutivo è invitato a precisare quanto siano risultate accurate quelle formulate dall’IRE negli ultimi cinque anni e quali scostamenti siano stati registrati rispetto alla realtà. La Lega domanda inoltre quali decisioni politiche concrete siano state adottate dal Consiglio di Stato sulla base degli studi dell’Istituto e se vi siano risultati misurabili a beneficio dell’economia e dei lavoratori ticinesi.