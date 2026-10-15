Nasce Viva Ticino. E Nussbaumer punta in alto: «Vorrei il DSS»

Fuoco di fila sul governo «peggiore di sempre»

Ma dicevamo dell'ambizione. «Ci viene dal fatto che il nostro Consiglio di Stato, secondo noi, è il peggiore da 223 anni, ossia da quando Napoleone ha deciso di dare il Ticino alla Svizzera», ha affermato Nussbaumer primo di "giustiziare" l'operato dei singoli consiglieri di Stato in carica nel corso della legislatura. Gobbi per «tutti i problemi che ha avuto la giustizia». Carobbio «per il problema gender» nelle scuole. Vitta perché «siamo il cantone più indebitato insieme a Ginevra». De Rosa «che non ha fatto niente in questi quattro anni per abbassare i premi delle casse malati». E, infine, il dimissionario Zali, per il traffico e «tutti i problemi irrisolti che abbiamo sul tavolo».

I dettagli su quali saranno i candidati di Viva Ticino così come le pieghe del programma, sarà musica del prossimo futuro. Il noto medico di Gravesano si è però sbilanciato nell'illustrare i contorni della ricetta del partito in materia di premi dell'assicurazione malattia. «Adesso c'è la cassa malati di base, e la complementare. Noi ne vogliamo una sola ed è per questo che stiamo lavorando su una cassa malati unica che si chiamerà Panacea, in cui praticamente si paga un solo premio e si può decidere per la medicina naturale o medicina classica».