LUGANO
Giudice di pace supplente Lugano Est: Roberto Galli batte Fosca Chiappini
Affluenza e risultati confermano la netta affermazione di Roberto Galli rispetto alla candidata PLR-Lugano.
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Giudice di pace supplente Lugano Est: Roberto Galli batte Fosca Chiappini
Affluenza e risultati confermano la netta affermazione di Roberto Galli rispetto alla candidata PLR-Lugano.
LUGANO - Roberto Galli ha avuto la meglio su Fosca Chiappini nell'elezione del giudice di pace supplente del Circolo di Lugano est.
La votazione, che ha coinvolto i quartieri della città situati sulla sponda sinistra del fiume Cassarate, si è svolta questa domenica.
Galli, nato il 9 gennaio 1981 e domiciliato a Pregassona, ha ottenuto 2'245 voti, superando di 718 preferenze la candidata del PLR-Lugano.
Fosca Chiappini, nata il 6 settembre 1990 e domiciliata a Lugano Centro, si è infatti fermata a quota 1'527 voti.
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