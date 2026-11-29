Violenza di genere, l’appello a rafforzare servizi e formazione
Venerdì si è tenuta la serata di informazione e confronto "Quando l’ascolto diventa responsabilità", promossa da MI-TI-CI Against Abuse
CADENAZZO - Rafforzare la rete dei servizi, le competenze professionali e la formazione di chi opera sul territorio per riconoscere la violenza di genere e tutelare le persone coinvolte, a partire dai minori. È quanto emerso venerdì 27 novembre nella Sala del Consiglio comunale del Municipio di Cadenazzo, durante la serata di informazione e confronto "Quando l’ascolto diventa responsabilità", promossa da MI-TI-CI Against Abuse.
Ornella Larenza, ricercatrice del Centro competenze ricerca sociale (CReS) della SUPSI, ha presentato alcuni elementi dello studio «Esposizione dei bambini e delle bambine alla violenza nella coppia: analisi dei processi e dei costi nell'ambito dell'attribuzione della custodia e dei diritti di visita». La ricerca è stata condotta nel quadro della collaborazione tra SUPSI e ZHAW e finanziata dalla Fondazione KidsToo.
L’analisi di 41 procedimenti civili ha mostrato la complessità delle situazioni nelle quali i minori sono esposti alla violenza nella coppia. Il fenomeno, è stato sottolineato durante l’incontro, non si esaurisce nel singolo episodio di abuso, ma può inserirsi in dinamiche di dominio e controllo che coinvolgono l’intero contesto familiare.
Una particolare attenzione è stata riservata alla voce dei minori e al loro diritto di essere ascoltati e tutelati come soggetti portatori di diritti propri. In alcuni contesti, la loro parola può essere filtrata o condizionata dalle figure genitoriali. Da qui la necessità di considerare anche la situazione dei bambini più piccoli, in particolare di quelli con meno di sei anni.
Larenza ha inoltre richiamato l’esigenza di investire maggiormente nei servizi, nella formazione delle professioniste e dei professionisti coinvolti e nella disponibilità di risorse adeguate. Tra gli aspetti affrontati figurano anche la revisione del quadro normativo e delle modalità di gestione delle audizioni e delle udienze. La valutazione, è stato evidenziato, non dovrebbe limitarsi a ricostruire quanto accaduto, ma tenere conto anche della sicurezza e delle prospettive future delle persone coinvolte. È stato inoltre segnalato il rischio che le madri vittime di violenza vengano colpevolizzate anziché adeguatamente sostenute.
La formazione continua, secondo quanto emerso dal confronto, deve riguardare non soltanto chi lavora nei servizi, ma anche le volontarie e i volontari attivi sul territorio. Riconoscere i segnali della violenza, accogliere consapevolmente le richieste di aiuto e conoscere i riferimenti della rete istituzionale e specialistica sono stati indicati come elementi fondamentali per garantire interventi responsabili e rispettosi.
Simona Specht, presidente dell’Associazione Una goccia nel mare, ha portato l’esperienza del sostegno alle famiglie e ai bambini, soffermandosi sul ruolo delle realtà associative. Ha ricordato che la raccolta fondi promossa dall’associazione ha raggiunto finora i 360mila franchi e che un sostegno finanziario è stato destinato anche al progetto delle Cassette Arancioni.
Nel corso della serata si è discusso anche della difficoltà di rompere il silenzio che circonda la violenza. Vergogna, paura e omertà possono impedire alle persone coinvolte di chiedere aiuto e ostacolare l’emersione delle situazioni di abuso.
A chiudere il confronto è stato Manga, presidente di MI-TI-CI Against Abuse, che ha illustrato finalità e ruolo delle Cassette Arancioni. Il progetto è stato presentato come uno strumento di prossimità, sensibilizzazione e ascolto, pensato per favorire l’emersione delle situazioni di difficoltà e orientare le persone verso la rete istituzionale e territoriale esistente, senza sostituirsi ai servizi specializzati.
Dall’incontro è infine emersa la necessità di affiancare alla conoscenza del fenomeno e all’ascolto servizi adeguatamente sostenuti, persone formate e una collaborazione concreta tra le diverse realtà attive sul territorio.