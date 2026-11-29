Nel corso della serata si è discusso anche della difficoltà di rompere il silenzio che circonda la violenza. Vergogna, paura e omertà possono impedire alle persone coinvolte di chiedere aiuto e ostacolare l’emersione delle situazioni di abuso.

A chiudere il confronto è stato Manga, presidente di MI-TI-CI Against Abuse, che ha illustrato finalità e ruolo delle Cassette Arancioni. Il progetto è stato presentato come uno strumento di prossimità, sensibilizzazione e ascolto, pensato per favorire l’emersione delle situazioni di difficoltà e orientare le persone verso la rete istituzionale e territoriale esistente, senza sostituirsi ai servizi specializzati.