BRASILE
Un golden retriever salva un bambino di due anni dall'annegamento
Il gesto eroico dell’animale spinge la famiglia a condividere il video per sensibilizzare i genitori sui pericoli domestici.
Un golden retriever salva un bambino di due anni dall'annegamento
Un golden retriever salva un bambino di due anni dall'annegamento
Il gesto eroico dell’animale spinge la famiglia a condividere il video per sensibilizzare i genitori sui pericoli domestici.
Venerdì, in Brasile, un golden retriever ha salvato dall'annegamento una bambina di due anni. La famiglia stava trascorrendo le vacanze da alcuni parenti a Chapada dos Guimarães quando la piccola Maitê è entrata in piscina senza sorveglianza ed è finita sott'acqua.
Il cane, di nome Tereza, si è tuffato e la bambina è riuscita ad aggrapparsi all'animale. Poco dopo, la madre e la sorella maggiore sono accorse in suo aiuto.
La mamma si era allontanata soltanto per prendere una fetta di torta e ha raccontato che Maitê non era mai entrata in piscina da sola. La piccola è rimasta illesa.
La madre ha poi diffuso il filmato della telecamera di sicurezza per mettere in guardia gli altri genitori dal rischio di incidenti simili.
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