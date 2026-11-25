Anche il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che «ci è stato detto che Jensen Huang non era sotto indagine», sottolineando che il CEO di Nvidia non ha bisogno di alcuna grazia. «Non ho visto nulla che indichi una violazione della legge», ha aggiunto. «Dobbiamo ricordarci» che il caso «è stato basato su fonti anonime al New York Times e nessuno dovrebbe perdere il lavoro per questo», ha messo in evidenza Vance.

Proprio a Capitol Hill alcuni funzionari dell'amministrazione hanno aggiornato lo staff di deputati e senatori sullo scandalo Nvidia. Hanno chiarito - secondo indiscrezioni - che non ci sono prove che ci sia la Cina dietro la love story fra Jensen Huang e Alice Huang.