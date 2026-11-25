Scandalo Nvidia, Trump pronto a graziare Jensen Huang
Il presidente fa quadrato attorno al CEO e apre all'ingresso degli Stati Uniti nel capitale del colosso.
Il presidente fa quadrato attorno al CEO e apre all'ingresso degli Stati Uniti nel capitale del colosso.
WASHINGTON - Donald Trump è pronto a concedere la grazia a Jensen Huang se ce ne sarà bisogno e non esclude che gli Stati Uniti possano acquistare una quota in Nvidia, così come hanno già fatto per Intel. In un'intervista al «New York Post», il presidente tira dritto sulla difesa del presidente della direzione del colosso dei semiconduttori nonostante la pioggia di critiche bipartisan arrivate dal Congresso.
«In Congresso deve dire la verità e non avvalersi della facoltà di non rispondere», ha affermato Trump, lasciando intendere che Huang non ha nulla da nascondere. La sicurezza del presidente si basa sulle rassicurazioni ricevute dal suo ministro della giustizia Todd Blanche, secondo il quale il CEO di Nvidia non è al centro di nessuna indagine e non ci sono prove che abbia violato la legge.
Anche il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che «ci è stato detto che Jensen Huang non era sotto indagine», sottolineando che il CEO di Nvidia non ha bisogno di alcuna grazia. «Non ho visto nulla che indichi una violazione della legge», ha aggiunto. «Dobbiamo ricordarci» che il caso «è stato basato su fonti anonime al New York Times e nessuno dovrebbe perdere il lavoro per questo», ha messo in evidenza Vance.
Proprio a Capitol Hill alcuni funzionari dell'amministrazione hanno aggiornato lo staff di deputati e senatori sullo scandalo Nvidia. Hanno chiarito - secondo indiscrezioni - che non ci sono prove che ci sia la Cina dietro la love story fra Jensen Huang e Alice Huang.
Il loro rapporto era di natura sentimentale anche se, hanno precisato, Alice Huang è stata contattata dall'intelligence cinese per avere informazioni e ha mantenuto contatti con gli 007 di Pechino. Le informazioni finora raccolte comunque non indicano che la donna abbia diffuso notizie di rilievo, anche se - hanno ammesso - il quadro potrebbe cambiare.
Il briefing non ha placato le tensioni in Congresso, visto che non ha risposto in modo esaustivo alla domanda cruciale, ovvero se Alice fosse o meno una spia. L'informativa dell'amministrazione lo esclude, ma con Xi Jinping la rete di intelligence cinese è divenuta così pervasiva e opportunistica che - hanno osservato alcuni membri del Congresso - il confine fra un agente reclutato e una risorsa inconsapevole è difficile da delineare. Senza contare che Kang Wei, il marito di Alice, è un asset degli 007 cinesi, abbastanza quindi da sollevare dubbi. Non convince neanche la rassicurazione fornita sul mancato passaggio di informazioni di rilievo: per molti il fatto che abbia consegnato qualsiasi tipo di informazione la rende comunque una spia.
Alice Huang, secondo un'indagine del «New York Times», è nata e cresciuta nel villaggio di Nanzhushan e ha frequentato la scuola locale dove andavano i figli dei dipendenti dell'impianto di munizioni intorno al quale ruotava l'area. Dopo il liceo si è trasferita in un paese vicino per frequentare una scuola per infermiere, poi ha lasciato l'area alla ricerca di occasioni a Pechino e Shanghai.
Da quel momento la sua è stata un'ascesa stellare, di cui tutti nel suo villaggio natale parlano. «Non mi interessa se è l'amante di Jensen Huang - ha raccontato una persona del posto al "New York Times" -. È grande perché è una donna d'affari di successo».
Intanto S&P mette sotto osservazione il rating «AA» di Nvidia con implicazioni negative e avverte: un declassamento potrebbe esserci nei prossimi 90 giorni e potrebbe essere di un gradino, «a meno che le indagini o le informazioni diffuse non portino a ritenere che la reputazione di Nvidia e le sue prospettive di business ne abbiano risentito negativamente».
L'agenzia di rating si sofferma sul consiglio di amministrazione del colosso dei semiconduttori. «Riteniamo che la lunga permanenza in carica di alcuni membri possa averne compromesso l'indipendenza», si legge in una nota.