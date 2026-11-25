L'intervento si è svolto «in modo assolutamente impeccabile» ed è stato «un pieno successo», ha aggiunto il presidente confermando che uno dei sequestratori ha perso la vita.

I media colombiani avevano già riferito che le forze speciali della polizia avevano ripreso il controllo del supermercato. Il quotidiano El Tiempo aveva inoltre segnalato che si erano udite delle detonazioni.

