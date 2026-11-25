In ostaggio in un supermercato, le teste di cuoio interrompono un incubo lungo 16 ore
Le forze speciali hanno ucciso uno degli uomini che avevano sequestrato una ventina di persone in un negozio di Cartagena, apparentemente dopo un tentativo di rapina finito male.
Le forze speciali hanno ucciso uno degli uomini che avevano sequestrato una ventina di persone in un negozio di Cartagena, apparentemente dopo un tentativo di rapina finito male.
CARTAGENA - La polizia colombiana ha posto fine a una presa di ostaggi in un supermercato della città portuale di Cartagena.
Tutti gli ostaggi sono stati liberati grazie a un'operazione straordinaria condotta congiuntamente dalla Polizia nazionale e dalle forze armate. Lo ha annunciato nella notte di mercoledì (ora locale) il presidente colombiano Abelardo de la Espriella, che si era recato a Cartagena per seguire l'operazione.
L'intervento si è svolto «in modo assolutamente impeccabile» ed è stato «un pieno successo», ha aggiunto il presidente confermando che uno dei sequestratori ha perso la vita.
I media colombiani avevano già riferito che le forze speciali della polizia avevano ripreso il controllo del supermercato. Il quotidiano El Tiempo aveva inoltre segnalato che si erano udite delle detonazioni.
Si è così conclusa la vicenda che ha tenuto in apprensione il quartiere La Castellana. In un primo momento non era chiaro quante persone fossero ancora trattenute all'interno del supermercato. Stando alla Polizia nazionale, dieci ostaggi erano già stati rilasciati.
Secondo l'emittente Caracol, i responsabili avrebbero chiesto sette miliardi di pesos (quasi 1,7 milioni di franchi svizzeri) per liberare gli ostaggi.
Secondo le prime informazioni del Ministero della Difesa, all'origine della presa di ostaggi ci sarebbe stata una tentata rapina a un furgone portavalori, sventata dalla polizia. La vicenda ha coinvolto una filiale della catena di supermercati Éxito.
Il presidente De la Espriella era giunto nella città portuale, nel nord della Colombia, per assumere la guida dell'operazione. Secondo il quotidiano «El Tiempo», aveva intimato ai responsabili di liberare gli ultimi ostaggi, ma l'ultimatum era scaduto senza esito.
L'operazione ha coinvolto polizia, marina e unità speciali del Paese, mentre un'ampia area attorno al supermercato è stata transennata. Nota come la «Perla dei Caraibi», Cartagena è una meta molto apprezzata dai turisti colombiani e stranieri per le sue mura storiche e il centro storico ben conservato.
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