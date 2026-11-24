Trump pronto a nuovi dazi contro la Cina e l'UE
Non è chiaro quando potrebbero scattare e quale sarà il loro ammontare, secondo il Wall Street Journal
NEW YORK - Gli Stati Uniti si preparano ad alzare i dazi nei confronti di Cina e decine di altri paesi che, secondo l'amministrazione Trump, danneggiano le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale.
Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le tariffe sarebbero legate all'indagine condotta sui sussidi industriali concessi da diversi paesi. Non è chiaro quando potrebbero scattare e quale sarà il loro ammontare.
I risultati dell'indagine sui sussidi potrebbero essere svelati in settimana e comporteranno probabilmente un aumento dei dazi per decine di paesi, fra cui Cina, Corea del Sud e l'UE, riporta il Wall Street Journal. I nuovi dazi riguarderanno la maggior parte dei prodotti esportati da questi paesi, con esclusione di acciaio, alluminio e automobili, che sono soggetti a dazi doganali in base a una separata autorità di sicurezza nazionale.
Le aliquote definitive non sono ancora chiare, ma i funzionari dell'amministrazione hanno ribadito l'intenzione di imporre dazi analoghi a quelli stabiliti da Trump nel 2025, prima che la Corte suprema annullasse le tariffe imposte.
I paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con l'amministrazione, aggiunge il Wall Street Journal, vedranno probabilmente i propri dazi riflettere quelli sottoscritti prima della decisione della Corte suprema.
L'Unione europea, il Giappone e la Corea del Sud saranno probabilmente soggetti a dazi del 15% o inferiori, mentre il Vietnam e l'India potrebbero trovarsi con tariffe maggiori.
I nuovi dazi potrebbero andare ad aggiungersi a quelli annunciati in luglio per penalizzare i paesi che producono con il lavoro forzato. Tale misura ha stabilito dazi compresi fra il 10% e il 12,5% per 60 economie.