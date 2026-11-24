Il ritorno di Huang riempie le tasche di Trump
Il tycoon avrebbe guadagnato fino a 15 milioni di dollari
NEW YORK - Donald Trump ha guadagnato fino a 15 milioni di dollari con il ritorno di Jensen Huand. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che al 30 settembre il presidente americano aveva fino a 370.000 azioni Nvidia.
Il numero di titoli in possesso di Trump non è chiaro e non è rivelato dalle sue comunicazioni finanziarie, ma anche se fosse il minimo della forchetta indicata, ovvero 32.000 azioni, il tycoon avrebbe guadagnato 1,3 milioni con il rally di Nvidia.
Secondo il board editoriale del giornale, l'intervento del presidente americano per il reintegro di Huang a Nvidia crea un «precedente pericoloso» e dimostra un «livello non salutare di influenza del governo su una società» quotata.
Il Financial Times sottolinea che il reintegro di Huang rischia di insinuare in altri magnati della tecnologia l'idea di poter agire con impunità.
«Il ritorno di Huang inoltre non riporta indietro gli orologi verso i giorni migliori dell'intelligenza artificiale: il boom dei data center è a rischio di frenata per altri motivi», mette in evidenza il quotidiano.