Ultimi sondaggi prima delle elezioni: la destra è avanti
Il Partito popolare si conferma in vantaggio sui socialisti di Sanchez
Il Partito popolare si conferma in vantaggio sui socialisti di Sanchez
MADRID - L'ultima giornata di sondaggi prima del voto del 29 novembre non cambia lo scenario politico spagnolo: la destra del Partito popolare (Pp) è in vantaggio sul Psoe del premier uscente Pedro Sanchez, ma se Alberto Nunez Feijóo vuole approdare alla Moncloa dovrà guadagnarsi l'appoggio dell'ultradestra di Vox - cosa peraltro non difficile, data la sostanziale coincidenza di opinioni fra i due elettorati.
Negli ultimi giorni i socialisti si sono avvicinati ai conservatori: la media delle rilevazioni dà appena un punto percentuale di differenza: il Pp avrebbe il 30% delle preferenze contro il 29% del Psoe; ma rispetto alle passate elezioni la differenza la fanno i possibili alleati o sostenitori. Se infatti nel 2023 le sinistre e Vox erano sostanzialmente alla pari, oggi li separano quasi dieci punti.
Di qui che una volta tradotte le percentuali in seggi - non semplicissimo, dato il sistema elettorale spagnolo che tende a premiare il voto urbano e i partiti maggiori - il Pp si veda accreditato di 130 deputati contro i 115 del Psoe; Vox ne otterrebbe ben 62 contro gli 11 del Frente Amplio che ingloba la maggior parte della sinistra (Podemos rimarrebbe a secco).
Pp e Vox insieme avrebbero quindi 192 seggi, 16 in più della maggioranza assoluta; l'attuale coalizione di governo a guida socialista si fermerebbe a 152 (compresi i poco affidabili 5 deputati dei conservatori catalani di Junts). Sanchez non sembra quindi avere molte speranze di poter dare l'ennesima prova di una capacità di sopravvivenza politica che sfiora il leggendario, ma non tutti i giochi sembrano chiusi.
Non tanto perché, unica voce fuori dal coro, l'istituto di sondaggi governativo, il Cis, dà il Psoe con ben dieci punti di vantaggio sul Pp - e Feijóo ha già reso noto che in casi di vittoria vuole licenziarne il responsabile - quanto perché il trend degli ultimi giorni è positivo per i socialisti, una cinquantina di seggi sarebbero ancora contendibili e soprattutto la destra non ha mai vinto delle elezioni in cui l'affluenza abbia superato il 70% e le intenzioni di voto danno una partecipazione vicina al 75%.
L'impressione però è che Sanchez si accontenti di capitalizzare il voto utile della sinistra per massimizzare il risultato elettorale del Psoe e si prepari a rafforzarne così il ruolo di principale opposizione (e la sua leadership) malgrado scandali e incidenti - sperando che il connubio fra le due destre più o meno ultra sia sufficientemente agitato da portare a nuove elezioni a medio termine.