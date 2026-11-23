Non tanto perché, unica voce fuori dal coro, l'istituto di sondaggi governativo, il Cis, dà il Psoe con ben dieci punti di vantaggio sul Pp - e Feijóo ha già reso noto che in casi di vittoria vuole licenziarne il responsabile - quanto perché il trend degli ultimi giorni è positivo per i socialisti, una cinquantina di seggi sarebbero ancora contendibili e soprattutto la destra non ha mai vinto delle elezioni in cui l'affluenza abbia superato il 70% e le intenzioni di voto danno una partecipazione vicina al 75%.