INDONESIA
Incendio in una fabbrica di dolciumi, «recuperati 24 corpi»
Il bilancio del rogo di sabato è ancora provvisorio
AFP
Fonte Ats Ans Afp
Incendio in una fabbrica di dolciumi, «recuperati 24 corpi»
Il bilancio del rogo di sabato è ancora provvisorio
GIACARTA - Un incendio che ha devastato una fabbrica di dolciumi a ovest di Giacarta, la capitale dell'Indonesia, ha causato la morte di almeno 24 persone. Lo ha reso noto la polizia, aggiornando un bilancio precedente dopo il ritrovamento dei corpi tra le macerie da parte dei soccorritori.
«Sono stati recuperati 24 corpi» dall'inizio dell'incendio, avvenuto sabato, ha dichiarato ai giornalisti il capo della polizia locale, Moehamad Probandono Bobby Danuardi. In precedenza, i soccorritori avevano riferito che 34 persone risultavano disperse.
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