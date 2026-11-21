Francesco Schettino lascia il carcere dopo nove anni: affidato ai servizi sociali
L'ex comandante della Costa Concordia ha lasciato Rebibbia ieri sera. Sconterà la pena residua fuori dal carcere, sotto supervisione.
ROMA - Dopo oltre nove anni di detenzione, Francesco Schettino ha lasciato ieri sera il carcere romano di Rebibbia, dove era recluso dal maggio del 2017. A riportare oggi la notizia è il Quotidiano Nazionale.
L'ex comandante della Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, nel quale persero la vita 32 persone, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al termine di un rigoroso esame del percorso rieducativo di Schettino e della condotta mantenuta durante la detenzione, secondo quanto riferito dal quotidiano.
Il provvedimento, previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario italiano, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma permette all'ex comandante di scontare la parte restante della pena fuori dal carcere, attraverso un programma di reinserimento sociale.
Il percorso sarà supervisionato dall'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna). Schettino dovrà rispettare le prescrizioni stabilite nell'ambito dell'affidamento in prova: eventuali violazioni potrebbero comportare la revoca della misura e il ritorno in carcere.