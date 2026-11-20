Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari).

Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.