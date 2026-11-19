La notizia era stata anticipata dal quotidiano economico «Handelsblatt» e dai portali «The Pioneer» e «airliners.de». «Negli hub di Francoforte e Monaco prevediamo ora, nel sottogruppo Lufthansa Airlines, di risparmiare complessivamente mille posti di lavoro a tempo pieno», si legge nella lettera firmata dal responsabile di Lufthansa Airlines, Jens Ritter, e da altri quattro dirigenti. Non è ancora chiaro quando e con quali modalità avverranno i tagli, né se questi rientrino nel piano di riduzione del personale già annunciato. Poco più di un anno fa, il gruppo aveva infatti comunicato l'intenzione di sopprimere circa 4'000 impieghi nell'amministrazione. Interpellata giovedì sera, la compagnia non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli rispetto alla comunicazione interna.