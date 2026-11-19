Lufthansa, previsti mille tagli di posti di lavoro
La compagnia punta a ridurre il personale nei due principali hub tedeschi di Francoforte e Monaco. Prevista anche una diminuzione dei voli a corto e medio raggio.
La compagnia punta a ridurre il personale nei due principali hub tedeschi di Francoforte e Monaco. Prevista anche una diminuzione dei voli a corto e medio raggio.
FRANCOFORTE - Lufthansa intende tagliare complessivamente mille posti di lavoro nei suoi hub di Francoforte e Monaco. È quanto emerge da una comunicazione interna del consiglio di amministrazione di Lufthansa Airlines ai dipendenti, visionata dall'agenzia di stampa tedesca Dpa.
La notizia era stata anticipata dal quotidiano economico «Handelsblatt» e dai portali «The Pioneer» e «airliners.de». «Negli hub di Francoforte e Monaco prevediamo ora, nel sottogruppo Lufthansa Airlines, di risparmiare complessivamente mille posti di lavoro a tempo pieno», si legge nella lettera firmata dal responsabile di Lufthansa Airlines, Jens Ritter, e da altri quattro dirigenti. Non è ancora chiaro quando e con quali modalità avverranno i tagli, né se questi rientrino nel piano di riduzione del personale già annunciato. Poco più di un anno fa, il gruppo aveva infatti comunicato l'intenzione di sopprimere circa 4'000 impieghi nell'amministrazione. Interpellata giovedì sera, la compagnia non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli rispetto alla comunicazione interna.
Meno voli su rotte a corto e medio raggio
Parallelamente alla riduzione del personale, Lufthansa Airlines prevede di diminuire ulteriormente la capacità sulle rotte a corto e medio raggio. La strategia prevede una riduzione del numero di aeromobili della famiglia Airbus A320, che saranno parzialmente sostituiti con ulteriori Airbus A220, considerati più moderni ed efficienti.
Alla base di queste decisioni ci sono le difficoltà economiche della compagnia. Nei primi nove mesi del 2026, Lufthansa Airlines ha registrato una perdita operativa di 180 milioni di euro (Adjusted Ebit). «In media, nei primi nove mesi abbiamo quindi perso ogni mese 20 milioni di euro», sottolinea il consiglio di amministrazione nella lettera ai dipendenti. Il marchio principale del gruppo si avvia così a chiudere il terzo anno consecutivo senza risultati finanziari positivi. «Lufthansa Airlines attualmente non è competitiva in termini di struttura dei costi, efficienza e produttività», afferma la direzione.
Alla fine del 2025, il gruppo Lufthansa impiegava in Germania circa 67'100 persone, un organico in crescita di circa l'1% rispetto all'anno precedente.