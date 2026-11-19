Accordo sull'impegno per la riforma dell'ONU e più prodotti petroliferi

Anche in altri ambiti i tre Paesi hanno concordato obiettivi comuni. Vogliono infatti impegnarsi per una riforma delle Nazioni Unite, affinché questa possa rispondere meglio alle sfide globali. Inoltre, prevedono di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi. Allo stesso tempo, hanno sottolineato l'importanza di un approvvigionamento energetico stabile.

I tre capi di Stato si sono inoltre espressi sul lavoro dei tribunali internazionali. La Corte penale internazionale (CPI) e istituzioni simili non dovrebbero abusare dei loro poteri, si afferma. Contro Putin è stato emesso un mandato di arresto dalla CPI per presunti crimini di guerra in Ucraina.