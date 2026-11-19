Pace: le superpotenze si impegnano, ma niente calendario sul disarmo
I leader delle tre potenze mondiali firmano una dichiarazione per la pace e discutono riforme ONU e questioni energetiche.
I leader delle tre potenze mondiali firmano una dichiarazione per la pace e discutono riforme ONU e questioni energetiche.
SHENZHEN - Gli USA, la Cina e la Russia intendono avviare un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione delle armi atomiche.
Su questo si sono accordati il presidente statunitense Donald Trump, il capo di Stato cinese Xi Jinping e il presidente russo Wladimir Putin durante il loro storico vertice trilaterale a Shenzhen, come emerge da una comune "Dichiarazione per la pace". Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta, si afferma nel documento. Tuttavia, la dichiarazione, che comprende complessivamente quattro punti, non contiene impegni concreti su un disarmo nucleare né un calendario.
I capi di Stato si sono incontrati giovedì per la prima volta in un vertice trilaterale nella metropoli cinese di Shenzhen. Secondo quanto riportato nella dichiarazione, hanno discusso approfonditamente della situazione internazionale.
Accordo sull'impegno per la riforma dell'ONU e più prodotti petroliferi
Anche in altri ambiti i tre Paesi hanno concordato obiettivi comuni. Vogliono infatti impegnarsi per una riforma delle Nazioni Unite, affinché questa possa rispondere meglio alle sfide globali. Inoltre, prevedono di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi. Allo stesso tempo, hanno sottolineato l'importanza di un approvvigionamento energetico stabile.
I tre capi di Stato si sono inoltre espressi sul lavoro dei tribunali internazionali. La Corte penale internazionale (CPI) e istituzioni simili non dovrebbero abusare dei loro poteri, si afferma. Contro Putin è stato emesso un mandato di arresto dalla CPI per presunti crimini di guerra in Ucraina.
La guerra in Ucraina non viene menzionata nella dichiarazione congiunta. Anche riguardo ad altri conflitti internazionali, il documento non contiene accordi concreti.