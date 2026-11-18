Harry, che ha prestato servizio per dieci anni nelle forze armate britanniche ed è stato impegnato in prima linea in Afghanistan, lo scorso fine settimana si è recato a sorpresa in Ucraina. Nella città occidentale di Lwiw ha incontrato alcuni veterani di guerra feriti. Durante la visita, la quarta nel Paese dall'inizio dell'invasione russa, il «Telegraph» lo ha intervistato per il podcast pubblicato mercoledì.

«Possiamo imparare molto dall'Ucraina»

Nel corso dell'intervista, il duca di Sussex ha sottolineato la necessità di essere preparati di fronte alle attuali tensioni internazionali. A suo avviso, tutti dovrebbero essere preoccupati e pronti ad affrontare eventuali emergenze. «Chi di noi ha già servito dovrebbe essere pronto a servire di nuovo», ha dichiarato. Harry ha poi evidenziato l'esperienza maturata dall'Ucraina durante il conflitto: «Possiamo imparare molto dall'Ucraina. Credo che tutto il mondo possa imparare molto dall'Ucraina».