Il principe Harry: «Pronto al 100% a tornare nell'esercito»
Il duca di Sussex si dice disposto a servire nuovamente il Regno Unito in caso di necessità. E avverte: «Siamo in guerra da dieci anni».
Il duca di Sussex si dice disposto a servire nuovamente il Regno Unito in caso di necessità. E avverte: «Siamo in guerra da dieci anni».
LONDON - Il principe Harry, 42 anni, sarebbe pronto a tornare nelle forze armate britanniche in caso di emergenza. «Se mi si chiedesse di presentarmi al servizio, e fosse necessario, allora sono pronto al 100 per cento a servire il mio Paese insieme ad altri veterani e soldati attivi», ha dichiarato il figlio di re Carlo III nel podcast «Ukraine: The Latest» del quotidiano britannico «The Telegraph», pubblicato mercoledì. Il duca di Sussex ha inoltre lasciato intendere che, a suo giudizio, la Gran Bretagna si trovi già da un decennio in conflitto con la Russia.
«Ho la sensazione che siamo in guerra da dieci anni»
«Solo perché non ci volano intorno droni, proiettili e missili, non significa che non siamo in guerra. Ho la sensazione che siamo in guerra da dieci anni», ha affermato Harry. Il principe ritiene tuttavia che l'Europa abbia preso coscienza della situazione. La sua maggiore preoccupazione è che il continente possa finire per rivolgersi contro se stesso.
Harry, che ha prestato servizio per dieci anni nelle forze armate britanniche ed è stato impegnato in prima linea in Afghanistan, lo scorso fine settimana si è recato a sorpresa in Ucraina. Nella città occidentale di Lwiw ha incontrato alcuni veterani di guerra feriti. Durante la visita, la quarta nel Paese dall'inizio dell'invasione russa, il «Telegraph» lo ha intervistato per il podcast pubblicato mercoledì.
«Possiamo imparare molto dall'Ucraina»
Nel corso dell'intervista, il duca di Sussex ha sottolineato la necessità di essere preparati di fronte alle attuali tensioni internazionali. A suo avviso, tutti dovrebbero essere preoccupati e pronti ad affrontare eventuali emergenze. «Chi di noi ha già servito dovrebbe essere pronto a servire di nuovo», ha dichiarato. Harry ha poi evidenziato l'esperienza maturata dall'Ucraina durante il conflitto: «Possiamo imparare molto dall'Ucraina. Credo che tutto il mondo possa imparare molto dall'Ucraina».
Il principe si è espresso anche sulla posizione del presidente statunitense Donald Trump riguardo alla guerra in Ucraina, sottolineando quella che considera una distanza tra l'orientamento della popolazione americana e quello dell'amministrazione. «Il sostegno all'Ucraina nella popolazione americana è, secondo me, enorme e lo è sempre stato. Un certo gruppo o, in questo caso, un governo potrebbe averla vista diversamente», ha osservato. Secondo Harry, l'Europa sta mostrando compattezza nel sostegno a Kiev, ma un maggiore impegno da parte degli Stati Uniti sarebbe comunque «fantastico».