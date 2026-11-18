La stretta di mano tra Putin e Trump
I presidenti di Stati Uniti e Russia si sono incontrati a Shenzhen alla presenza di Xi Jinping, in vista del primo vertice trilaterale.
SHENZHEN - Una stretta di mano e un primo scambio di parole. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si sono salutati a Shenzhen, metropoli economica nel sud della Cina, in occasione del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec).
L'incontro è avvenuto alla presenza del presidente cinese Xi Jinping, poco prima che i partecipanti al vertice si disponessero per la tradizionale foto di famiglia. Trump si trovava alla destra di Xi, mentre Putin era alla sinistra della moglie del leader cinese, Peng Liyuan.
I tre leader si incontreranno anche questo giovedì per quello che sarà il primo vertice trilaterale tra i capi di Stato di Stati Uniti, Cina e Russia. Un appuntamento atteso con grande interesse.
L'Apec riunisce 21 economie dell'area Asia-Pacifico, tra cui Stati Uniti, Cina e Russia. L'organizzazione ha l'obiettivo di promuovere il libero scambio e rafforzare la cooperazione economica tra i suoi membri.